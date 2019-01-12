عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 12 يناير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية

الخليج 365:

صحيفة قوون:

الهلال يرفع تمام الجاهزية للمواجهة الرواندية

الأقمار يؤدون قسم الانتصار ويتعهدون بإدخال الفرحة في نفوس الأنصار

بعثة موكورا تصل صباح اليوم.. تأجيل الاجتماع الفني.. وطاقم التحكيم يصل فجراً بالكينية

المريخ يعبر وادي البحير برباعية

قائد الرواندي يتحدى الأزرق.. مؤتمر صحفي للزعفوري وفرانسيس وهلال التبلدي يرد على المريخ

هارون يؤكد: المباراة لن تكون سهلة وثقتنا كبيرة في الأقمار

صحيفة الصدى:

تبرعات مطر.. محبو المريخ يرفعون التمام في لمح البصر

ود الشيخ يبعث برسالة خاصة لقروب العزة والكرامة ويدعم النفرة بألفي دولار

المريخ يختم النصف الأول من الممتاز برباعية ساحرة في شباك الوادي

برهان تية: المريخ كان مميزاً والمباراة كانت جميلة من الطرفين

العرفاوي: حمزة داؤد قدم مباراة رفيعة المستوى وشغل الطرف الأيمن بكفاءة عالية

الملاعب

الدوري الممتاز المجموعة الأولى : المريخ العاصمي يفوز على حي الوادي نيالا بأربعة اهداف دون مقابل بإستاد المريخ

الهلال السوداني يختتم تحضيراته لمواجهة موكورا الرواندي في الكونفدرالية

بعثة موكورا الواندي تصل الخرطوم ظهر اليوم لمواجهة الهلال مساء الأحد

الهلال الابيض يكثف تحضيراته إستعداداً للدورة الثانية للدوري الممتاز

الأهلي مروي يجيز النظام الاساسي ويشرع في إنتخاب مجلس إدارة جديد

المريخ كوستي يعقد جمعيته العمومية لإجازة النظام الاساسي الجديد