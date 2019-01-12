ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 12 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم السبت 12 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم:

مصرع سوداني بحدود القضارف بعد لجوء هاربين من الاشتباكات القبلية بأثيوبيا .

قراءة تحليلية ل(أخبار اليوم) لتشكيل لجنتين للتحقيق في احداث التظاهرات ومستشفى أم درمان .

تصريحات جديدة للفاتح عزالدين حول التظاهرات والاحتجاجات .

الطيب مصطفى : جهات معادية حاولت رسم صورة سالبة عن البلاد .

وزير الصحة الاتحادي : الدولة ستتحمل أي زيادة في سعر دولار الدواء .

صحيفة الوطن:

“الداخلية” تنفي مشاركة مرتزقة روس في فض التظاهرات

عصام البشير يدعو لحماية المسيرات وتهيئة الأسباب لتسلم مذكرتها

صحيفة التيار

عصام البشير يدعو لضبط النفس وعدم استعمال القوة في التظاهرات

تجدد المواجهات القبلية بإثيوبيا .. ومقتل سوداني

وزير النفط: انفراج وشيك في أزمة الوقود

سر زيارة (نتنياهو) لتشاد قبل الانتخابات

صحيفة الإنتباهة

لجنة برلمانية تتهم أئمة بالتحريض ضد الحكومة

الداخلية: لا متزقة روس يقمعون الاحتجاجات

عصام البشير: استقطاب حاد بين (تسط بس) و(تقعد بس)

صحيفة السوداني

المالية: حل مشكلة السيولة نهاية مارس

لجنة برلمانية: أئمة يحرضون المواطنين ونعتزم ضبط خطب المساجد

أمن الدولة تدون أول بلاغ في 2019 ضد متهم بإدخال حاوية مخدراتصحيفة أخبار اليوم

مصرع سوداني بحدود القضارف بعد لجوء هاربين من الاشتباكات القبلية بإثيوبيا

قراءة تحليلية لـ(أخبار اليوم) لتشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث التظاهرات ومستشفى أم درمان

تصريحات جديدة للفاتح عز الدين حول التظاهرات والاحتجاجات

صحيفة آخر لحظة

حسبو: (ما بنفك السلطة بالساهل كده)

عصام البشير يدعو لردع الفاسدين بدلاً عن (تسقط وتقعد بس)

مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين

إشراقة: تنبأنا بالأحداث الراهنة قبل عام

صحيفة المجهر

وزير الداخلية: لا وجود لمرتزقة روس داخل البلاد

وزير النفط: انفراج وشيك في أزمة الوقود والخير سيعم السودان

صحيفة الوطن

الداخلية تنفي مشاركة مرتزقة روس في فض التظاهرات

عصام البشير يدعو لحماية المسيرات وتهيئة الأسباب لتسلم مذكرتها

صحيفة الدار

المواطنون في قمة الغضب من تهديدات الفاتح عز الدين بقطع الرؤوس

مدير عام التعليم بولاية الخرطوم يطمئن على إجراءات استئناف الدراسة بمدارس الولاية

وزير الداخلية ينفي وجود مرتزقة روس لقمع المتظاهرين

الإمارات تؤكد استمرار دعمها للسودان

سائق ركشة يطعن شابان بمقابر شمبات ويلوذ بالفرار

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