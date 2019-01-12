ضبط عصابة تتلاعب بأوزان جوالات السكر جنوب الخرطوم

كسفت مصادر أمنية عن ضبط عصابة اقدمت على التلاعب بأوزان جوالات السكر جنوب الخرطوم .
وتفصيل ألقت شرطة الخرطوم جنوب القبض على شبكة إجرامية تتلاعب بأوزان السكر، وذلك بعد أن وردت معلومة إلى قسم المباحث حسب صحيفة آخر لحظة
تفيد بأن هناك مجموعة داخل المنطقة تقوم بإنقاص الأوزان ومن ثم خياطة الجوالات مرة أخرى، وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهمين وتم العثور على كمية هائلة من جوالات السكر المعبأة والفارغة وماكينات خياطة حيث أفادوا في أقوالهم أنهم يقومون بنقص أوزان السكر ويقومون بتعبئتها مرة أخرى في جوالات أخرى، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتم وضع السكر المضبوط كمعروضات في البلاغ في مواجهتهم توطئة لإحالتهم للمحكمة.
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