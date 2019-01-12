‎ الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم وأم درمان وبحري

الخرطوم: سودان تايمز

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا الى الشوارع في الخرطوم ومدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وخرجت مظاهرات من مسجد عبد الحي يوسف بجبرة- جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، حيث دعا المصلين إمام المسجد عبد الحي لقيادة المظاهرة التي فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع. هتف المتظاهرون الذين خرجوا في منطقتين فيأمدرمان الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل (حرية، سلام، عدالة) وأطلقت عليها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وخرج مواطنو منطقة الحلفايا ببحري شمالي الخرطوم وأغلقوا الطريق الرئيسي قبل ان تفرقهم القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع وتعتقل عدد كبير من الذين شاركوا في المظاهرات. وفي الجيلي القريبة من مصفاةالخرطوم لتكرير البترول أغلق المحتجون الشارع القومي لساعات قبل ان تفرقهم القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع وتعتقل بعض الذين شاركوا في المظاهرة.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (48) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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