عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 12 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح

اخبار السودان ينشر أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم السبت 12 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم , يمكنك زيارة كل خبر ومعرفة تفاصيله بالنقر على العنوان \

عناوين سياسية :

محمد لطيف يكتب : بين يدى سؤال امدرمان ! هل اتاك .. حديث التجانى ؟

الخضر: النظام لن يسقط.. والحشاش يملا شبكتو

وزير الداخلية يكشف حقيقة وجود مرتزقة روسيا في السودان.. شاهد ماذا قال ؟

الإمارات تؤكد استمرار دعمها للسودان

لجنة برلمانية تهتم أئمة بتحريض المواطنين وتعتزم وضع قانون لضبط خطب المساجد

ولاية شمال أعالي النيل تحتفل بإتفاق السلام بمشاركة المعارضة

مقتل ثلاثة أشخاص في احتجاجات ضد البشير بأمدرمان

الحكومة والمعارضة تتهم قوات توماس سريلو بزعزعة الأمن بولاية مريدي

الداخلية تقف على الأوضاع الأمنية بمحلية أم درمان

“مادبو” يستعجل “المهدي” لاستئناف اجتماعات لمّ شمل حزب الأمة

سلفاكير يعفي مدراء الجامعات ويعين مدراء جدد

انتخاب السودان رئيساً للمجلس التنفيذي لليونيسيف

“البشير” يعد بدعم انتخابات 2020 ببورندي

مجموعة الجنرال “توماس شيرلو” تهدد اتفاقية سلام جنوب السودان

وزير الداخلية السوداني: لا مرتزقة روساً في السودان

تظاهرة الخميس… أرقام رسمية لـ(الوفيات) و(الجرحى)….

المؤتمر الوطني : “بعض أحزاب اليسار دخلت التظاهرات لنسف الاستقرار”

الرئيس المشترك لـ(أبيي)…لهذا الأسباب (…) سنواجه قرار مجلس الأمن القادم حول أبيي بالرفض

تفريق احتجاجات في الخرطوم بالغاز المسيل للدموع

السودان: مظاهرات جديدة بالخرطوم وأم درمان والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقها

الداخلية أشارت إلى وفاة (3) متظاهرين تظاهرة الخميس… أرقام رسمية لـ(الوفيات) و(الجرحى)

بعد إطلاق المعارضة أسبوع الانتفاضة.. الشرطة تفرق بالقوة تظاهرات الجمعة في الخرطوم وأم درمان

الرئيس المشترك لـ(أبيي) أحمد الصالح صلوحة لـ(الصيحة):

“الإيقاد” تطالب مالونق بالتخلي عن التمرد وانتظار الانتخابات جوبا: تكلفة إنفاذ الترتيبات الأمنية تبلغ “59 ” مليون دولار

كشفت عن إصابة “12” من المتظاهرين (الصحة) تفتح تحقيقاً في اقتحام بعض منسوبي أجهزة أمنية مستشفى أم درمان

ماذا قال عصام البشير حول شعاريّ “تسقط بس وتقعد بس”؟!

الداخلية وقفت على الأوضاع الأمنية بالمحلية لجنة حكومية للتقصي حول اقتحام مستشفى أم درمان

رفع جلسته حتى مطلع أبريل البرلمان يفشل في المصادقة على قرار تعيين مجلس الأحزاب للمرة الثانية

أكدت خبر اعتقالها ورئيس البرلمان يكذب نائبة تهتف “تسقط بس” داخل البرلمان وأعضاء بـ”الوطني” يرددون “تقعد بس”

قال إن راية الحكومة لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعاً قيادي بالوطني: المظاهرات لن تخرج إلا بإذن من السلطات المعنية

وكالة فرنسية .. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين عقب صلاة الجمعة في الخرطوم

قال إن راية الحكومة لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعاً قيادي بالوطني: المظاهرات لن تخرج إلا بإذن من السلطات المعنية

مساعد البشير يؤيد الإحتجاجات ويتهم بعض الأحزاب اليسارية بإستغلال المظاهرات

احتجاجات السودان اليوم : تظاهرات تعم شوارع الخرطوم تطالب برحيل الحكومة

العثور على (300) صاروخ ولغم غير منفجر في جوبا

بدء التحقيق الإقليمي في مجزرة (وندوروبا) واعـتداء (لوري)

هتافات (تسقط بس) و(تقعد بس) تشعل قبة البرلمان

صحيفة التايمز البريطانية : مرتزقة روس في العاصمة السودانية

إدانات دولية لمقتل محتجين في الخرطوم… و«الصحة» السودانية تعتذر

القوة المفرطة لن تسكت أفواه المحتجين في السودان

الوطني يتهم قوى الإجماع الوطني بالوقوف خلف الاحتجاجات الحالية

منظمة العفو الدولية تصدر تقريرًا جديدًا بشأن إحتجاجات السودان .. شاهد ماورد فيه ؟

الفاتح عز الدين: (أدونا أسبوع والراجل تاني يمرق والشايل سلاح حنقطع راسو)

جبهة التغيير: سنتبع كل الوسائل للوصول إلى وفاق وطني حقيقي يؤدي إلى حكومة انتقالية

احتجاجات السودان : اتحاد المهنيين السودانيين يدعو إلى مسيرة “شهداء” في الخرطوم

صحيفة لندنية : حرب شعارات سياسية في السودان #تقعدبس ردا على #تسقطبس

البرلمان يستدعي وزيري المالية والنقل بشأن زيادة رسوم أرضية الموانئ

ابراهيم أحمد عمر يتقدم باعتذار للنواب عن أي خطأ ارتكبه

د.بشير آدم رحمة: لن نقفز من السفينة في هذه المرحلة

بالفيديو الصحافي لؤي عبد الرحمن: الخطاب الحكومي في السودان “استفزازي” ودعوات للتظاهر الجمعة

الامم المتحدة تعلق من جديد على إحتجاجات السودان عقب أحداث مظاهرات أم درمان .. شاهد ماذا قالت ؟

احتجاجات السودان : رئيس البرلمان يرفض مسألتين مجلسيتين حول مظاهرات أمدرمان

إحتجاجات ليلية في أم درمان ومسؤول بارز يهدد بحسم فوضى التظاهرات خلال ايام

برلمانية تفنّد مزاعم رئيس المجلس الوطني وتروي تفاصيل إعتقالها في الإحتجاجات الاخيرة

تحذير من وضع كارثي بشأن الأدوية ومطالبة بتدخل السلطات

بعد هتافها داخل البرلمان بشعار تسقط بس .. رجل ملثم يطالب البرلمانية نوال خضر بتسليم هاتفها الخاص بشارع الأربعين وتكشف كيف تم إهانتها وضرب ابنها

الوطني يتهم قوى الإجماع الوطني ويعلق بشأن عزل الحكومة سياسيًا .. شاهد ماذا قال ؟

قيادي بارز بالمؤتمر الوطني يهدد المحتجين ويتعهد بحل مشكلة السيولة وخفض الدولار .. شاهد ماذا قال ؟

الخرطوم : دعوات لمظاهرات بشندي والحلفاية عقب صلاة اليوم الجمعة

مونت كارلو : هل يلقى البشير مصير عبود والنميري في السودان؟

معتز بلال: ضياء شقيقي واعلم أن شهادتي فيه مجروحة ولكنني لا اعتقد أن “عثمان فضل الله” اكثر نبلا ولا طهارة منه

إسحق فضل الله يكتب : العضو الأعظم في حكومة الإنقاذ هو عبد الواحد محمد نور.. فلا أحد له الفضل على الإنقاذ أكثر من الرجل هذا

قيادي سوداني: لا حوار أو تفاوض مع حكومة البشير

أطباء مستشفى أم درمان يدخلون في إضراب بعد اقتحام الشرطة المستشفى والإساءة للأطباء

ضياء الدين بلال: رغم علم “عثمان” بأنني لا أنتمي للمؤتمر الوطني ولا لحركته الإسلامية، ويتهمني بعضهم بالشيوعية.. قاطعني وحظرني على فيسبوك

الأمة القومي: هبـالات النظام المدحور بحشده المأجور حتماً ستقوده الي مصيـر كل الطغاة

شكرا علي عثمان فقد قدمت للثوار صكاً مجانياً لإسقاط النظام !!!

شاهد ماذا قال قادة الجيش السوداني بعد إعلان البشير استعداده التنازل عن السلطة لهم

أسامة عبد الماجد : علي عثمان.. سر الظهور

ضياء الدين بلال: أغلب الأصوات التي تُحرِّض بصوت ٍمرتفعٍ على الخروج للشارع وترسم المسار، موجودة إما خارج البلاد أو داخل منازلهم؟!

بيان من حزب المؤتمر السودانى حول موكب الرحيل بامدرمان

والي الخرطوم يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان

قرار باستضافة الخرطوم جولة المفاوضات القادمة بين الفرقاء الافرووسطيين هذا الشهر

بعد اعتقال امس بامدرمان.. برلمانية تهتف من داخل البرلمان: “تسقط تسقط تسقط بس”



عناوين إقتصادية :

الشكوك تحاصر وعود حكومة الخرطوم باستقرار عملتها أمام الدولار

شاهد : زيادة كبيرة في رسوم المعاملات المدنية لإستخراج الجواز وتجديد رخصة القيادة

وزير النفط: انفراج وشيك فى أزمة الوقود والخير سيعُم البلاد ولكن(…)!

فتح التمويل العقاري يحرك أسواق السودان الراكدة

السودان يوقف إصدار سجل المصدرين والمستوردين للأفراد

ارتفاع اسعار الفراخ وتراجع سعر بيض المائدة في الخرطوم

توضيح واعتذار بشأن شركة “هافست” للاستيراد والتصدير

عناوين قضايا وأحداث:

بعد إعلانه علاج المصابين مجاناً.. اعتقال مدير مستشفى تقى التخصصي

مصرع سوداني ولجوء 370 إثيوبياً عقب تجدد المواجهات بإقليم الأمهرا

مجلس وزراء شمال كردفان : امتحانات الأساس (17) مارس

ضبط شبكة إجرامية تخصصت في كسر زجاج السيارات

تبرئة موظف معاشات متهم بإعداد كشوفات وهمية بأسماء معاشيين

تفاصيل ضبط تاجر سلاح أثناء اختبائه بكوم (ملابس الغسيل)

برلمانية تفنّد مزاعم رئيس المجلس الوطني وتعلن تعرضها للاعتقال والصفع والإهانة

مسلحون يستولون على”2.5″ مليون من تاجر ببحري

جرائم الفساد تبرئ متهمين من تهمة تزوير كشوفات بأسماء معاشيين وهميين

ضبط منشأة تستعمل عربة نقل صرف صحي في تفريغ زيت طعام

تحقيقات رسمية حول اقتحام قوات الأمن لمستشفى أم درمان اثناء علاج مصابي موكب الاربعاء

سودانية تطلب الطلاق من زوجها بسبب معاشرتها أكثر من (12) مرة في اليوم.. والسبب غذاء في كل منزل

بائعة شاي تنصب على 22 رجلاً جنوب الخرطوم وتستولي على مليارين جنيه بدعوى غريبة

السودان: السجن المؤبد لإثنين من مروجي المخدرات بودمدني

خبراء ينبهون : طلاب مهددون بالغياب من امتحانات الاساس والشهادة السودانية لهذا السبب

فضيحة في الاذاعة : مدير برامج اذاعة خاصة يتلقى صفعة مدوية من متدربة بسبب الايحاءات الجنسية

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 12 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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