عاجل : تسريبات حول اجتماع البشير مع قادة الجيش في السودان الان لاصدار قرارات عاجلة مصيرية (تفاصيل)

كشفت مصادر متطابقة في السودان قبل قليل ان اجتماع مستمر حتى الان يجمع الرئيس السوداني بقادة الجيش في البلاد .

وقالت المصادر وفق التسريبات ان البشير يجتمع بهيئة القيادة للجيش السوداني منذ مغرب الجمعة حول عرض من الحزب الحاكم لإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان بالاضافة الى تشكيل حكومة ازمة مكونة من 9 وزراء لمدة سنة ثم يتم اجراء انتخابات في البلاد . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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