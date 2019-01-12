سهير عبد الرحيم: الاغتصاب ده هو كيف؟

فيديو مُدّتهُ أقل من دقيقتين، جذب حواس وعُقُول وأفئدة الكبار والصغار، انشغل الباحثون والفنيون والمجالس وتركوا أمر الدولار وانفلات السوق، انشغلوا بملامح المرأة وزاوية التصوير وهل كان هناك رضاء وقبول أم تهديد وترويع؟!

آخرون تركوا أعمالهم وجابوا بسياراتهم حي المنشية ليثبتوا أنّ الواقعة في السودان؛ وبجوار السفارة الصينية وهذا الشارع وتلك (اللفة) والأمن منفرط والحرمات تُداس والاغتصاب نهاراً جهاراً!

ثم ماذا بعد…؟!

ما هو الاغتصاب، وماتعريفه الحقيقي؟! هل هو مواقعة رجل لإمرأة دون رضاءها؟! هل هذا هو الاغتصاب فقط…؟!

ماذا نُسمّي إذاً ما تفعله الحكومة بنا ليل نهار؟! رجالاً ونساءً، شيوخاً واطفالاً في الشارع العام وفي وضح النهار ومن غير قيادة موتوسيكل…؟!

ماذا نُسمّي مُمارسة البطش والتنكيل والتهديد والوعيد وإخراج المسدسات والغاز المُسيل للدموع وليس مُجرّد سكين في موتوسيكل…؟!

ماذا نُسمّي انحناءنا جميعاً حتى قُصم ظهرنا أمام الصفوف وتحت مظلة الفقر والجوع والمسغبة وقلة الحيلة…؟!

ماذا نُسمّي خوفنا في وضح النهار ولا يهم إن كان أمام شارع سفارة أو قنصلية! فالمُجتمع الدولي كله يشاهد ما تفعله الحكومة بنا ليس من خلال كاميرات مراقبة في شارعٍ مُهملٍ، ولكن من خلال تصريحات بالفم المليان من قبل قيادات الدولة على الملأ أنّنا سنجز رؤوسكم ونساويكم بالارض والراجل فيكم يمرق الشارع…!

ماذا نُسمّي تبول وتغوط الحكومة فوق رؤوسنا بملفات فساد تشيب لها الولدان! والمراجع العام يهمهم في كل مرة ، ورغم هذا نسحب المناديل الورقية لننظف لهم قذارتهم ونرضى بتحللهم فقط…!

حسناً ما هو اسم الدلع كما يقول أستاذنا (البوني) لصُفُوف الخُبز أمام الأفران! خُبز تشتريه أقل من الوزن الفعلي وربما به بروميد البوتاسيوم وتشتري حتى الكيس الذي تحمله داخله ماذا نُسمّي هذا…؟!

ماذا نُسمّي صُفُوف الوقود والغاز والمبيت امام الطلمبات وما تقدر تقول بغم…؟!

ماذا نُسمّي اقتسام تلميذين لقلم رصاص بإحدى مدارس أمدرمان وانتظار أحدهم بجانب البوفيه لألتقاط ما يسقط من طعامٍ وما يتبقى في نهاية كل رغيفة…؟!

ماذا نُسمّي تناول مُواطنين لوجبة غداء من أظافر الدجاج، وصفق النيم بدلاً من السّلطة؟!

ماذا نُسمّي خلو أقسام الطواريء من الأدوية المُنقذة للحياة ووزير الصحة يقول بتتربّصوا بي…؟!

ماذا نُسمّي خيوط العنكبوت على آثارنا والمعالم السياحية ووزير السياحة يقول دي أصنام ساااي!؟

ماذا نُسمّي مقتل مواطن برصاص الحكومة ويقولوا ليكم كان في وضع غير أخلاقي…؟!

ماذا نسمى……وماذا نسمى …..و!؟

خارج السور

الاغتصاب الحقيقي ، حين تُغتصب حُقُوقك في الغذاء والكساء والمأوى والتعليم والصحة والأمن وتكتفي بالانحناءة والنظر إلى الأرض.!

سهير عبد الرحيم

الانتباهة

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