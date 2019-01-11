شاهد بالفيديو : اهداف مباراة المريخ وحي الوادي اليوم 4-0 في الدوري السوداني الممتاز

حقق فريق المريخ الجمعة اليوم الجمعة، فوزًا ساحقًا بملعبه في أم درمان، على ضيفه حي الوادي، بأربعة اهداف نظيفة في الأسبوع الأخير بالمرحلة الأولى لفرق المجموعة (ب) بالدوري السوداني الممتاز.
وأحرز أهداف المريخ كلاً من أمير كمال، حمزة داؤود، ومحمد عبد الرحمن، والتكت.
واتخذ المريخ من المباراة فرصة جديدة لتأكيد مسيرته القوية مؤخرا، والتي نجح فيها في التفوق على جميع فرق المجموعة، سواء بملعبه أو خارجه، وكان آخرها فوزه المهم على الهلال الأبيض، بملعب الأخير (2-0).
وتربع المريخ على الصدارة بجدارة، بـ19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر الخرطوم الوطني، بينما توقف رصيد حي الوادي عند المركز الرابع بـ11 نقطة .
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