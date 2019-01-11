شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس مكتب الهجرة التايلاندي، اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال، إن دولتين عرضتا على الفتاة السعودية رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما، اللجوء لديها.

جاء ذلك في تصريح هاتفي لهاكبال مع شبكة CNN حيث قال: “أستراليا عرضت عليها اللجوء، ولكننا ننتظر أين ستذهب بالضبط لأن كندا عرضت عليها اللجوء أيضا”.

ولفتت الشبكة إلى أن المسؤول تراجع في وقت لاحق طالبا سحب الكلام الذي قاله.

ورفضت السلطات الأسترالية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو ما يُعرف بـ”UNHCR” في بانكوك التعليق على هذه الأنباء.

ثم قال في تصريحات لوكالة “رويترز” إن رهف اختارت اللجوء إلى كندا، لافتا إلى أنها ستغادر الليلة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى سيئول.

وحسم الأمر قائلا: “كندا منحتها حق اللجوء. سوف تغادر الليلة الساعة 11.15 مساء”.

ونقلت “رويترز” عن مكتب وزيرة خارجية يقول إنه “لا يستطيع تأكيد منح الفتاة السعودية التي فرت من أسرتها حق اللجوء في كندا”.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يكشف مفاجأة بشأن الدولة التي وافقت على لجوء “السعودية الهاربة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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