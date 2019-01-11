أصدرت وزارة الداخلية السودانية منشوراً أعلنت فيه زيادات كبيرة ومضاعفة في رسوم استخراج الأوراق الثبوتية وتأشيرات السفر. وبحسب المنشور الجديد الذي أصدرته وزارة الداخلية السودانية وحصل راديو تمازج على نسخته،- وفق الشروق- رسوم الجواز العادي 700 جنيه بدلا من ( 500) ج و جواز الطالب 540 جنيه بدلاً من ( 450) جنيه و جواز الطفل 440 جنيه بدلاً من 300 جنيه سوداني. ووفقاً للمنشور فقد تضاعفت أسعار الحصول على تأشيرات السفر بمختلف درجاتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السودانية تصدر قراراً بزيادة رسوم استخراج الاوراق الثبوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.