شهدت أسعار اللحوم بولاية الخرطوم ارتفاعا كبيرا حيث أوضح صاحب ملحمة بمنطقة السوق العربي ان سعر الكيلو العجالي وصل سعره الى 180 جنيها بدلا عن 160 جنيها والحم الصافي وصل سعره الى 200جنيها.أما بالنسبة للضأن فقد بلغ سعر الكيلو 280 جنيها بدلا عن 260 جنيه.
وأشار جزارون الى ضعف القوى الشرائية للحوم بالكيلو موضحين – وفق السوداني – بان الشراء من قبل المستهلكين اصبح (أرباع فقط) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جزارون بالسوق العربي الخرطوم: اختفاء شراء اللحوم بالكيلو واصبح (أرباع فقط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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