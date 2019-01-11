متسول بالخرطوم بحري: النظام العام (رفع عني القلم) ودخلي اليومي 400جنيه

كشف متسول بمنطقة بحري ان دخله اليومي يفوق ال(400) جنيها وذلك بفضل القبول الذي يجده بحكم اعاقته الجسدية مشيرا الى انه استطاع اقناع سلطات النظام العام قائلا:( استطعت ان اقنع الضابط بانه لا يوجد امامي خيار سوى التسول وأصبحت معروفا لديهم ) مضيفا قوله (ورفع عني القلم).
ووجه المتسول الطيب عبد المحسن – وفق الدار – نداء لوزيرة الرعاية الاجتماعية بمنحه موتر للحركة متعهدا بتركه مهنة التسول الى الأبد اذا تحقق له ذلك. واصفا نفسه بانه متسول (vib) عند ناس الكشة) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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