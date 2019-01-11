"بارا" تدخل على خط الاحتجاجان وتطالب بسقوط البشير

التحقت بارا ظهر اليوم بركب الثورة، حيث انطلقت تظاهرات حاشدة من المدينة، خرج فيها المواطنين عقب صلاة الجمعة شاهرين هتافهم بسقوط النظام ورحيل رئيسه عمر البشير.

و تعاملت السلطات الامنية السودانية بالضرب المفرط والاعتقالات، وواجهها ثوار بارا بالصمود والمزيد من الهتاف.

كما خرجت الجيلي وبارا وجبرة وبيت المال ايضا وودنوباوي والحلفايه في تظاهرات قبل قليل.

تشهد مدن السودان المختلفة احتجاجات وصلت اسبوعها الرابع تطالب بتنحي البشير ونظامه.