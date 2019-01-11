اطلقت قوات الامن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة خرجت من مسجد ودنوباوي بامدرمان. وتقدم المظاهرة الامين العام لحزب الامة القومي، الدكتورة سارة نقد الله وعدد من قيادات الحزب والمئات من الشباب. وقال شهود عيان ان السلطات السودانية التي حاصرت المسجد باعداد كبيرة من السيارات اطلقت الرصاص الحي في الهواء والغاز المسيل للدموع. ويشهد السودان احتجاجات واسعة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السوداني يفرق تظاهرة بودنوباوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.