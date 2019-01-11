تظاهرة حاشد بحي بيت المال بامدرمان

خرج المئات من مواطني حي بيت المال بامدرمان في تظاهرة عقب صلاة الجمعة. واغلق المتظاهرين الشوارع الرئيسية بالمدينة يرددون هتافات تدعو الى رحيل نظام الرئيس السوداني عمر البشير. ويشهد السودان احتجاجات واسعة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين.

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