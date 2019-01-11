حزب الأمة القومى: موكب أمدرمان تسونامى شعبي في وجه البشير

وجدد الحزب في بيانه العهد على مواصلة النضـال وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، وشدد على ان معركتنا مع هذا النظام الغاشم مفتوحة ولا تنتهى إلا باستعادة جميع الحقـوق المسلوبـة كاملة غير منقوصة ومحاسبة النظام ورموزه وكل من دعمه وناصـره.
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