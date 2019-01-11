أصغر خطبة جمعة في تاريخ السودان.." جملة هزت عرش البشير"

ألقى إمام مسجد الداعية عبدالحي يوسف، بمدينة بحرى، في العاصمة السودانية الخرطوم، أقصر خطبة جمعة في تاريخ البلاد. وقال خطيب المسجد بعد الثناء والحمد: قال تعالي (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون .. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .. تسقط بس وإقم الصلاة ). وبحسب شهود العيان تفاعل المصلون مع ماردده خطاب المسجد وتعالت الهتافات والتكبيرات. وانحاز مسجد الداعية عبدالحي يوسف، اليوم الجمعة للثورة الشعبية المندلعة في السودان بعد ان كان مناصرا للنظام.



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