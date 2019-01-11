تظاهرة حاشدة مسجد جبرة الخرطوم تطالب باسقاط البشير

خرج المئات من مسجد سيد المرسلين بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صلاة الجمعة في تظاهرة حاشدة تطالب بتنحي الرئيس البشير.
وقالت مصادر موثوقة من مكان الحدث لــ"السودان 365" ان قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الا انها بدات تتسع مع انضمام اهالي الحي.
وهتف المصلون داخل المسجد بشعارات مناوئة للحكومة، تسقط بس.
وكان المصلين قد طالبوا أمام المسجد الشيخ عبد الحي يوسف، احد شيوخ السلفية بقيادة التظاهرة الى الشارع عقب الصلاة مباشرة.
ويعتبر المسجد من أكبر المساجد في الخرطوم حيث يؤمه المئات من المصلين يوم الجمعة.
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