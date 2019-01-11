العثور على جثة فتاة داخل جوال جنوب الخرطوم

عثرت شرطة جنوب الخرطوم على جثة لفتاة مقتولة داخل جوال بمجرى مائي بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، وذلك بعد أن ورد بلاغ حسب صحيفة آخر لحظة إلى قسم الشرطة، أفاد فيه بوجود جثة لفتاة داخل مجرى مائي، وعلى ضوء ذلك تحركت قوة من قسم الشرطة إلى مسرح الحادث وعثرت على الجثة وتم عمل رسم كروكي للجثة وتم إرسالها إلى مشرحة بشائر لمعرفة سبب الوفاة ودونت الشرطة بلاغاً تحت المادة (51) من القانون الجنائي والمتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة، وما زالت التحريات جارية لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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