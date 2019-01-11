احتجاجات السودان : اتحاد المهنيين السودانيين يدعو إلى مسيرة “شهداء” في الخرطوم

عربي 21/ جاء هذا في ظل إعلان اتحاد المهنيين السودانيين عن برنامج لتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام القادمة للمطالبة برحيل النظام.

ودعا الاتحاد مع قوى معارضة أخرى في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة “شهداء” يوم الأحد القادم الموافق تنطلق من المحطة الوسطى بالخرطوم بحري لاستكمال ما بدأته الخرطوم وأم درمان في مسيرات الرحيل السابقة.

كما دعت إلى تظاهرات مسائية سيتم الإعلان عن مواقعها في عدد من مناطق البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار بيان قوى المعارضة إلى أن: “جميع بنات وأبناء شعبنا مدعوون لمواصلة التظاهر حتى إسقاط هذا النظام، ونؤكد أن قطار الثورة الذي انطلق لن يوقفه بطش أو إرهاب، ونعلن عن إطلاق أسبوع انتفاضة المدن والقرى والأحياء الذي ستكون فيه التظاهرات بشكل مستمر” على حد وصفه.

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