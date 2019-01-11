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الخليج 365:
صحيفة الصدى
نجاح مدهش لنفرة الكرامة لسداد رسوم شكوى المريخ ل)كاس(
التبرعات شارفت ال)25( الف دولار حتى مساء أمس وتوقعات برفع تمام المبلغ اليوم
المريخ في كامل الجاهزية لرفع تمام الصف الأول أمام حي الوادي الليلة
المريخ يختتم تحضيراته لمواجهة حي الوادي بمران خفيف
صحيفة الزعيم
مريخ الصدارة يتحفز لتجفيف وداي نيالا
الأحمر يرفض عرضا إماراتيا لضم الغربال. …..يجيز خارطة الطريق نحو جمعية النظام وقيام الانتخابات
الفرقة الحمراء تختتم تحضيراتها للوادي. ….تأكيد غياب التش وأزمة الرعاية تتجدد بين الإتحاد والأندية
مساء اليوم بالقلعة الحمراء : المريخ المنتشي بالصدارة يواجه طموح الوادي نيالا
في اجتماعه المنعقد أمس : مجلس المريخ يجيز خارطة الطريق ولجنة بمستوى عال بتنقية الأجواء
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 11 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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