معتمد محلية نيالا شمال الاستاذ اسماعيل يدعو مواطني لاستقبال الرئيس

دعا معتمد محلية نيالا شمال بولاية جنوب دارفور الاستاذ اسماعيل يحي مواطني المحلية وكل الفعاليات والقطاعات المختلفة الى الخروج لاستقبال رئيس الجمهورية المشير البشير فى زيارته لمدينة نيالا حاضرة الولاية يوم الاثنين المقبل وسيخاطب لقاء جماهيري حاشد بساحة السحيني .

وقال المعتمد اسماعيل يحي حسب (سونا) اليوم بنيالا ان الاجتماع ناقش مع اللجان الشعبية بالمحلية ترتيبات الاعداد لزيارة الرئيس لنيالا يوم ١٥ يناير يصادف يوم الاثنين المقبل مشيرا الى ان اللجان الشعبية ابدوا استعدادهم التام واستنفار كافة القواعد للاستقبال عرفانٱ لدور الرئيس وجهوده من اجل السودان ورفعت البلاد فضلا عن حبه لولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص لافتا الى ان الزيارة لها مابعدها خاصة وان اهل نيالا رفضوا العنف والتظاهرات وقال المعتمد ان مواطن نيالا طواق للامن والاستقرار مقدما شكره للمواطنين على رفضهم كافة اشكال العنف والتظاهرات

ورحب منسق اللجان الشعبية حامد جميل الله بزيارة الرئيس لنيالا مؤكدا انهم ضد العنف ومع الامن والاستقرار وصف الدولة واضاف ان الحكومة الان تسير فى معالجة القضايا الاساسية التى خرجت من اجلها المواطنين الدقيق والوقود مشيدا بجهود لجنة امن المحلية التى ادت الى استقرار المحلية مقارنة بالماضي داعيا الى المحافظة على الامن والاستقرار والمشاركة بفاعلية في استقبال رئيس الجمهورية .واكد رؤساء اللجان الشعبية جاهزيتهم لاستقبال الحدث الكبير والزيارة المهمة خاصة وان الزيارة جاءت بمبادرة شعبية من اهل الولاية وقال الشيخ يوسف رئيس اللجنة الشعبية بحي السلام انه مسرور بالوعي الذي وصل الية المواطنين بالولاية وشكرهم لنعمة الامن والاستقرار مؤكدا انهم جاهزون لاستقبال رئيس الجمهورية فقط يحتاجون وسائل حركية .