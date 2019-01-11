اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في السودان الجمعة 11 يناير 2019م

سودان نيوز365- الخرطوم : أسعار صرف العملات و الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي و الريال القطري والدرهم الاماراتي والجنيه المصري في مدينة الخرطوم – السودان اليوم ، سودان نيوز تورد لكم الأسعار كاملة : تنوه سودان نيوز الى ان هذه الأسعار تتغير من حين الى اخر وبذلك فانه عند القيام بعملية بيع او شراء فضلاً التأكد من الأسعار لحظياً .

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السعر مقابل الجنيه السوداني

الدولار الأمريكي 57.00

الريال السعودي 15.20

اليورو 65.55

الجنيه الاسترليني 72.39

الجنيه المصري 3.20

الدرهم الإماراتي 15.61

الريال القطري 15.64

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