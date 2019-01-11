الفاتح عز الدين: رايتنا لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعاً

قال القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني د. الفاتح عز الدين “إن الاحتجاجات التي تمر بها البلاد لن تهزهم وحتى لو أتت أخرى أصعب منها”، وقال “إن رايتنا لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعاً”.

وأضاف “امنحونا أسبوعاً وخلي تاني الراجل يرفع راسو”، وقال لدى مخاطبته حسب صحيفة السوداني قيادات حزبه بولايات دارفور، إن رسالته للمرجفين وأذيال الشيوعيين والبعثيين والمارقين وليس الشعب السوداني، وأضاف “تاني مافي فوضى، وكل من يحمل السلاح سنقطع رأسه من حدو”، وأشار إلى إصابة أكثر من 200 شرطي خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقال إن الحكومة لن تطلب من أي جهة منحها أموالاً أو دقيقاً، وأضاف “ما دايرين من أي جهة، نموت بالجوع”، مشيراً إلى أن إنتاج هذا العام من الحبوب بـلغ 9 ملايين طن، وأضاف إن رسالة المحتجين وصلت الحكومة، “الرسالة وصلتنا وفاتت أضانا”، ونفى وجود أي أزمة في البنزين ولا الجازولين أو الخبز.

أما بشأن أزمة النقود، قال “إن الحكومة ستلجأ إلى طباعة النقود لتعلية السقف لمائة سنة ومكنا حيدور وسيكون عندنا تسعة أضعاف العملة الموجودة”، وتوقع وصول الدولار إلى 20 جنيهاً. وأقر بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وقال “نحن إخوان مسلمين والذي لا يعجبه يشرب من البحر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)