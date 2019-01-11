أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * والي الخرطوم يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان * المؤتمر الوطني: بعض أحزاب اليسار دخلت التظاهرات لنسف الاستقرار * (البشير) يستقبل النائب الأول لرئيس البورندي * الصحة تعلن إصابة (12) من المتظاهرين وإجراء عمليتي إزالة رصاص * ولاية الجزيرة تستلف تجربة صرف الوقود بـ(الكروت) صحيفة الأخبار: * لجنة للتحقيق في أحداث مستشفى أم درمان * وفاة مواطن داخل مسجد ببري أثناء أدائه صلاة الصبح * إيقاف إصدار وتجديد سجلات الاستيراد والتصدير للأفراد * رئيس البرلمان يرفض مناقشة (الاحتجاجات) ويعلق الجلسات * الشعبي يتبرأ من المشاركة في احتجاجات 9 يناير صحيفة السوداني: * تشكيل لجنة للتقصي حول أحداث مستشفى أم درمان والصحة تدين * استدعاء وزيري المالية والنقل بالبرلمان بشأن زيادة رسوم أرضية الموانئ * الفاتح عز الدين: رايتنا لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعاً * جدل في البرلمان بشأن احتجاجات أم درمان واعتقال نائبة * رئيس البرلمان يعتذر للنواب عن أي خطأ ارتكبه صحيفة آخر لحظة: * الشعبي: (ما من الرجالة تقفز من السفينة) * الوطني: (نعمل بأمر الله والما عاجبو يشرب من البحر) * إعلان مديري بنوك بسبب التلاعب بأموال الدواء * بسبب الصفوف.. برلماني يطالب حاتم السر بالاعتذار للشعب * إيقاف إصدار وتجديد سجلات الاستيراد والتصدير * لجنة حكومية للتقصي حول أحداث مستشفى أم درمان * الوطني لـ(غازي ومجموعته): (اعملوا حسابكم) * الفاتح عز الدين: (أدونا أسبوع واحد وتاني راجل يرفع راسو) صحيفة الدار: * تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان أثناء المظاهرات * والي الخرطوم: اللجنة ترفع إجراءاتها خلال (48) ساعة * اتحاد الطلاب يدعو للتعامل بحكمة مع المتظاهرين * وزير الصحة بالخرطوم يدين دخول قوات الأمن مستشفى أم درمان * مواطن يطلق الرصاص على شاب بسبب الشك القاتل * الدار تشهد مراسم تشييع الشيخ سيف الدين أبو العزائم ونشر وصيته الأخيرة * الفنان حافظ موسى يبدي حزنه بعد وفاة أفراد فرقته الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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