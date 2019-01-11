هدد الحزب الحاكم باستخدام القوة المفرطة في مواجهة اي شخص يخرج للاحتجاج دون اذن بينما توقع ان ينخفض الدولار ل 20 جنيها وردد قيادي بالحزب الحاكم(الدولار يبقى ب 20 فوق رقبتو )

وحدد رئيس القطاع الاجتماعي بالحزب الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السابق مدة اسبوع لاستخدام القوة ضد من وصفهم بالمرجفين والمارقين وقال (الشايفو دا ادونا اسبوع واحد وخلي راجل يرفع راسو ).

كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الوطني يتوعد المتظاهرين بالويل ويتوقع انخفاض الدولار الى 20جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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