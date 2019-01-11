ارتفاع اسعار الفراخ وتراجع في سعر بيض المائد بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - اللحوم البضاء الخليج 365 : قال صاحب مجمع ناصر جمال للحوم البيضاء ببحري ناصر، إن هنالك زيادة كبيرة في الأسعار من الشركات، مبيناً أن سعر الشركة (100) جنيه للكيلو أما سعرالمستهلك (105) جنيهات للكيلو.

وأوضح أن هنالك زيادة في الأعلاف حيث قفز الطن إلى (18,5)ألف جنيه.

ولفت إلى أن سعر كيلو المجازر(95) جنيهاً. وأشار إلى أن سعرالطن للكاش (6) آلاف جنيه ، وافاد ناصر أن زيادة التكلفة انعكست سلباً على الأسعار وتراجع الكميات الموزعة للتجار من الشركات أما نسبة البيع فتراجعت إلى (60%)، ولفت إلى أن هنالك تراجعاً في أسعار بيض المائدة وسعرالطبق (80) جنيهاً.

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