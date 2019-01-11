ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الجمعة 11 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة 11 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم:

تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مستشفى أم درمان والوالي يطالب بتقريرها خلال ٤٨ ساعة .

معلومات جديدة لمدير الطب العدلي حول وفيات واصابات التظاهرات بأم درمان .

قيادي بالوطني يؤكد نهاية أزمة الخبز والبنزين ومعالجة شح السيولة وطباعة العملة وعودة الدولار ل(٢٠ جنيها”) .

مساعد الرئيس يلتقي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم ويقدم تنويرا حول الاحداث .

وزارة التربية بولاية الخرطوم تطمئن على ترتيبات استئناف الدراسة بكل مدارس الخرطوم .

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