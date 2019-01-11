دعا ناشطون في كل من ضاحية الحلفايا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم وشندي إلى مظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما ارتفع عدد القتلى في مظاهرة أمدرمان إلى خمس حسب ناشطين.
إنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (48) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من سودان تايمز
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم : دعوات لمظاهرات بشندي والحلفاية عقب صلاة اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.