الخرطوم : دعوات لمظاهرات بشندي والحلفاية عقب صلاة اليوم الجمعة

دعا ناشطون في كل من ضاحية الحلفايا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم وشندي إلى مظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما ارتفع عدد القتلى في مظاهرة أمدرمان إلى خمس حسب ناشطين.

إنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (48) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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