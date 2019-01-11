بائعة شاي تنصب على 22 رجلاً جنوب الخرطوم وتستولي على مليارين جنيه بدعوى غريبة

اقدمت بائعة شاي على الاحتيال على 22 رجلا والحصول على مبلغ مالي كبير بدعوى قدراتها السحرية على مضاعفة الاموال .

أرجأت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم ، النظر في وقائع محاكمة بائعة شاي متهمة بالاحتيال على (22) رجلاً وحصولها على مبلغ (2) مليار ونصف المليار منهم مدعية قدرتها على مضاعفة الأموال ، وأرجأت المحكمة سماع الدعوى لغياب عدد من ضحايا المتهمة في القضية والتي تعود إلى أن بائعة الشاي المتهمة كانت تدعي لزبائنها بأن لها روحاني له مقدرة على تنزيل الأموال ومضاعفتها ، وتصطاد ضحاياها إلى منزل بحي النزهة لممارسة الدجل والشعوذة والاحتيال ، وكانت تتحصل عن طريق ذلك على مبالغ مالية تتراوح ما بين (20-50) ألف جنيه من كل شخص ، وكان آخر ضحاياها مدير شركة بمنطقة صافولا ، الذي قام بإعطائها مبلغ (50) ألف .

وبعد حصولها على آخر مبلغ توارت المتهمة عن الأنظار مما ادخل الشك في نفوس ضحاياها والذين توجهوا صوب منزلها واكتشفوا بأنه مستأجر فقاموا بتدوين بلاغات في مواجهتها بتهمة الاحتيال .

وباشرت الشرطة تحرياتها وتم إلقاء القبض عليها في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل ، وتقديمها للمحاكمة بحسب صحيفة آخر لحظة بتهمتي الدجل والشعوذة والاحتيال وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع القضية .

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