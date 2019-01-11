برلمانية سودانية تهتف بسقوط البشير داخل قبة البرلمان

هتفت عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي نوال الخضر، بشعارات مناوئة للحكومة السودانية داخل المجلس الوطني، بعد انتهاء الجلسة، قائلة “تسقط تسقط بس” و”سلمية سلمية ضد الحرامية” بينما هتف نواب آخرون ينتمون للمؤتمر الوطني بشعارات مناوئة للخضر “تقعد تقعد بس”.

وجاءت هتافات الخضر بعد رفض رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر المسألة المجلسية التي قدمها العضوان أبو القاسم برطم وسهام حسن حسب الله، حول اعتقال نوال الخضر بأم درمان “الأربعاء” الماضي وقتل عدد من المواطنين في المظاهرات.

وقال رئيس البرلمان تعقيباً على المسألتين في جلسة اليوم “الخميس”، إن المظاهرات وما تم فيها من إطلاق نار بأم درمان ليست مسألة مجلسية وأنه يجب على النواب احترام لائحة المجلس والفرق بين السؤال والمسألة المجلسية وأضاف: “ما قدمته العضوة سهام مسألة أمنية يجيب عليها وزير الداخلية إذا كان موجوداً بالجلسة”.

وقال عمر حول اعتقال النائبة نوال الخضر: “تأكدنا من التحريات أن النائبة ليست معتقلة لذلك لا مجال لإثارة المسألة المجلسية”.

ووصفت النائبة نوال الخضر في تصريحات صحافية عقب جلسة البرلمان اليوم “الخميس”، حديث رئيس البرلمان بغير الصحيح، وأكدت صحة المعلومات حول اعتقالها وأضافت: “كنت واقفة أمس الأربعاء في شارع الأربعين بأم درمان في انتظار ابني ليلقلني للمنزل، وفجأة جآني رجل ملثم وقال لي أعطني هاتفك لكني رفضت بعدها جاء عدد من الأشخاص وحملوني في بوكس واعتقلت لعدة ساعات في مكتب بشارع الأربعين وبعد أن قلت لهم إني عضو برلمان قالوا لي شكلك لا يوحي بذلك، وبعدها أطلق سراحي لكن بعد إهانتي إهانه بالغة، لذلك حديث رئيس البرلمان بأنني لم اعتقل غير صحيح”.

وأشارت إلى أن مكتب رئيس البرلمان لم يتصل عليها ليتأكد من صحة خبر اعتقالها من عدمه، وهتفت النائبة داخل البرلمان قائلة: “تسقط تسقط بس سلمية ضد الحرامية.