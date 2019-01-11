تعرف على سعر الذهب فى السودان اليوم الجمعة 11 يناير

تنشر "اخبار الخليج 365" سعر الذهب فى السودان اليوم الجمعة 11 يناير مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي. الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 1,959 جنيه $41.23 سعر الذهب عيار 22 1,796 جنيه $37.80 اسعار الذهب عيار 21 1,714 جنيه $36.08 اسعار الذهب عيار 18 1,469 جنيه $30.92 سعر الذهب عيار 14 1,143 جنيه $24.05 سعر الذهب عيار 12 979.36 جنيه $20.62 اسعار أوقية الذهب 60,916 جنيه $1,282 اسعار جنيه الذهب 13,711 جنيه $288.63 اسعار كيلو الذهب 1,958,724 جنيه $41,232

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