الحزب الحاكم في السودان : سنتعامل بحسم مع الاحتجاجات

قال القيادي البارز بالحزب الحاكم في السودان، الفاتح عز الدين، سنتعامل بحسم مع كل من يتظاهر دون اذن من السلطات.

وأضاف خلال لقاء مع قيادات الحزب بدارفور أمس، أن السلطات ستتخذ اجراءات رادعة، وسيتم قطع رأس كل من يحمل السلاح خلال الاحتجاجات.

ووجه عز الدين دعوة الى الامهات بمنع ابناءهن من المشاركة في المظاهرات.

وتابع: بعد اسبوع من الآن سيتم حسم من وصفهم بــ"المرجفين وأذيال الشيوعية والمارقين".

ويشهد السودان إحتجاجات واسعة تطالب برحيل نظام الرئيس البشير.