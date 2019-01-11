جولة جديدة من الإحتجاجات في السودان الاسبوع المقبل

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى المعارضة اليوم "الخميس" انتفاضة المدن والقرى والأحياء خلال الاسبوع المقبل في جميع انحاء البلاد.

وحدد التجمع يوم الأحد المقبل الموافق 13يناير مسيرة الشهداء تنطلق من المحطة الوسط بالخرطوم بحري، بالاضافة الى مواكب مسائية مستمرة في الاحياء.

وأعلن عن مسيرة الحرية والتغييرالخميس المقبل بالعاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد تخرج في وقت واحد.

ودعا التجمع الشعب السوداني لمواصلة التظاهر حتى إسقاط النظام، مؤكدا أن قطار الثورة الذي انطلق لن يوقفه بطش أو إرهاب.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة دخلت اسبوعها الثالث سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين.