أدلت الفنانة المصرية زينة بأقولها أمام محكمة الجنح في دبي في دعوى اعتداء متبادل، بينها هي وشقيقتها من ناحية، وأسرة أميركية من أصل مصري من ناحية أخرى، خلال تواجدهم في أحد المطاعم في دبي.
ونفت زينة، أمام القضاء قيامها الاعتداء على ابنة الأسرة، البالغة من العمر 11 عامًا، متهمة والد الفتاة بهتك عرضها. وأوضحت زينة أنّ الأسرة حاولت تصويرها خلسة من دون رغبتها مما تسبب بشجار حاد، متهمة الأسرة الأميركية بالكذب.
في المقابل، أكّدت محامية الأسرة الأميركية، أنّ هناك تقرير طبي يثبت اعتداء زينة وشقيقتها على الطفلة.
وكانت زينة قد غادرت دبي بعد انتهاء التحقيقات في أعقاب توقيعها على قرار يؤكد مثولها للتحقيق في الإمارات في حال استدعائها لذلك. وهو ما استلزم حضورها إلى أولى جلسة المحاكمة التي جرت الثلاثاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة زينة تثير الجدل في دبي بتهمة هتك للعرض واعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.