الفنانة زينة تثير الجدل في دبي بتهمة هتك للعرض واعتداء

أدلت الفنانة المصرية زينة بأقولها أمام محكمة الجنح في دبي في دعوى اعتداء متبادل، بينها هي وشقيقتها من ناحية، وأسرة أميركية من أصل مصري من ناحية أخرى، خلال تواجدهم في أحد المطاعم في دبي.

ونفت زينة، أمام القضاء قيامها الاعتداء على ابنة الأسرة، البالغة من العمر 11 عامًا، متهمة والد الفتاة بهتك عرضها. وأوضحت زينة أنّ الأسرة حاولت تصويرها خلسة من دون رغبتها مما تسبب بشجار حاد، متهمة الأسرة الأميركية بالكذب.

في المقابل، أكّدت محامية الأسرة الأميركية، أنّ هناك تقرير طبي يثبت اعتداء زينة وشقيقتها على الطفلة.