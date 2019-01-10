والي الخرطوم يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان

السودان اليوم:

الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان التي وقعت مساء أمس الأربعاء .

وتتكون اللجنة من رئيس الإدارة القانونية بالولاية رئيساً للجنة وعضوية وكيل النيابة الأعلى بمحلية أمدرمان وآخرين وذلك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي جرت في مستشفى أم درمان على خلفية التظاهرات التي جرت داخل مستشفى أمدرمان وحولها .

وطالب بحسب سونا – أن تقوم اللجنة بجمع كافة البيانات والحقائق حول الأحداث وتوضيح الآثار المترتبة على ذلك وترفع إجراءاتها خلال 48 ساعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم