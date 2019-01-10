السودان اليوم:
الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان التي وقعت مساء أمس الأربعاء .
وتتكون اللجنة من رئيس الإدارة القانونية بالولاية رئيساً للجنة وعضوية وكيل النيابة الأعلى بمحلية أمدرمان وآخرين وذلك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي جرت في مستشفى أم درمان على خلفية التظاهرات التي جرت داخل مستشفى أمدرمان وحولها .
وطالب بحسب سونا – أن تقوم اللجنة بجمع كافة البيانات والحقائق حول الأحداث وتوضيح الآثار المترتبة على ذلك وترفع إجراءاتها خلال 48 ساعة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.