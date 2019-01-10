بغداد تشكل فريق للتحقيق في مقتل الصحفي "سامري"

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تشكيل فريق مختص للتحقيق في مقتل الصحفي العراقي سامري علي محمد، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه حادث سرقة.

جاء في بيان لعمليات بغداد، اليوم الخميس، أن "شرطة بغداد تشكل فريق عمل يضم عددا من المختصين للتحقيق في حادث مقتل المواطن سامري علي محمد أحد العاملين في قناة الحرة عراق، والذي عثر على جثته في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في شارع القناة ببغداد".

وأضاف البيان: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث مقترن بالسرقة حيث فقدت العجلة التي يقودها المجني عليه مع هاتفه النقال، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل عملياتها لتفتيش وتطهير المدن العراقية المختلفة من الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).