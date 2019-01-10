البشير في إجتماع سري ينتقد الحكومة ويقول : “اذا رقبتي طارت ما ح تطير براها” – شاهد

شهدت عدة مدن سودانية هدوءًا حذرًا اليوم الخميس، كان أبرزها العاصمة الخرطوم وذلك عقب سقوط ثلاثة قتلى في أحداث تظاهرات الأمس في مدينة أم درمان .

وأفادت مصادر محلية أن الرئيس عمر البشير عقد إجتماع سري مع بعض الوزراء حيث وجهه لهم إنتقادات بشأن تطورات الاحداث اتي شهدتها البلاد مؤخرًا .

وقالت الصحفية السودانية مها التلب أنه في اجتماع مغلق بين البشير و بعض الوزراء خاطبهم قائلاً ” انا اتخذلت في حكومتين “.

وتابعت مها التلب ان البشير رفع يده ملوحا وقال :”اذا رقبتي طارت ما ح تطير براها” .

وكان البشير قد خاطب انصاره الأربعاء ورقص ولوّح بعصاه كالمعتاد خلال تجمّع مؤيد له في الساحة الخضراء في الخرطوم حيث استقبله المئات بهتافات التأييد في أول تجمّع مؤيد للنظام منذ قيام التظاهرات الشهر الماضي.

وقال لمناصريه “هذا الحشد يرسل رسالة للذين يظنون أن السودان سيلحق بالدول التي انهارت”.

الجدير بالذكر، أنطلقت الاحتجاجات الشعبية في السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب غلاء الأسعار وندرة بعض السلع الضرورية، لكن سقف المطالب وصل حدّ المناداة بإسقاط النظام.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز