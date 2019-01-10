استمرار ارتفاع اسعار العقارات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار العقارات والأراضي والإيجارات بولاية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً عزاه التجار إلى التوقعات ببدء التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة إضافة إلى تناقص قيمة الجنيه كثيرا عن السابق إلى جانب ضعف المعروض واتجاه الكثيرين للاستثمار في مجال العقارات.

وأكد صاحب إحدى الوكالات العقارية بالخرطوم السياب علي نصر الله فى حديثه لـ(السوداني) وجود إحجام في حركة البيع. وأشار إلى أن إيجارات الشقق المفروشة في الأحياء خاصة الدرجة الأولى بالخرطوم تتراوح ما بين (13)إلى15) )ألف جنيه للشهر، وما بين (400إلى500) جنيه لليوم، بينما تتراوح أسعار الشقق السكنية العادية ما بين 5إلى8آلاف جنيه.

وأكد تاجر العقارات ياسر عثمان في حديثه لـ(السوداني) ارتفاع أسعار العقارات والايجارات ولفت إلى أن سعر أقل متر في مناطق بحري خاصة بشمبات والحلفايا والمغتربين ارتفع من 3إلى 5 آلاف جنيه فيما يتراوح سعر أقل منزل جاهز مابين 5إلى 6ملايين جنيه فيما يبلغ سعر المتر في بعض مناطق كافوري حوالى 10 إلى 12 ألف جنيه بينما سعر إيجار الشقة العادية يبلغ 8 آلاف جنيه وأعلى سعر للشقة مابين 13إلى15ألف جنيه .

وأشار صاحب وكالة الوجيه بشارع أوماك عادل عباس إلى ركود حركة البيع ولفت إلى أن سعر المتر فى حي الشاطئ يتراوح مابين 6 -9 آلاف جنيه وقال أن سعر المتر فى المناطق التجارية بشارع أوماك يصل أكثر من 15 ألف جنيه فيما يتراوح سعره في شارع الستين والمشتل مابين 15 إلى 20 ألف جنيه بحسب المساحات.

من جهتهم شكا عدد من المواطنين لـ(السوداني) من ارتفاع أسعار العقارات والايجارات مشيرين إلى أنهم يعانون كثيراً في سداد قيمة الإيجارات حتى في المناطق العادية بسبب الارتفاع الكبير عن أسعارها سابقاً.

وأشار المواطن عبد الله محمد أحمد إلى انعكاس دخول الأجانب وانخفاض قيمة الجنيه على ارتفاع أسعار الإيجار مؤكداً أن المرتبات أصبحت لا تكفي أكثر من أسبوع مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع وطالب المواطن عمر التاج بضرورة التفات الدولة للمواطن وخفض المعاناة الملقاة على كاهله من رسوم للمدارس وتكاليف معيشة إلى جانب ارتفاع أسعار الايجارات .