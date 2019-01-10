عاريات يطالبن بحماية “السعودية الهاربة رهف”… والأمن يعتقلهن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات الأسترالية أربع ناشطات “عاريات الصدر”، نظمن وقفة أمام قنصلية الرياض في سيدني تأييدا لطالبة اللجوء السعودية، رهف محمد القنون.

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن “النساء الأربع، وهن لا يرتدن إلا بنطال جينز، نظمن صباح اليوم الخميس 10 يناير/ كانون الثاني، مظاهرة أمام مقر القنصلية السعودية، مطالبات حكومة كانبيرا بمنح حق اللجوء للشابة السعودية الموجودة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك تحت رعاية مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.

ونشرت الوكالة صورا للناشطات اللواتي كتب على ظهورهن العارية شعار “مجموعة الأخوات السرية”، وهن يحملن لافتات كتبت عليها عبارات “اسمحوا لها بالدخول” و”رهف بطلة مجموعة الأخوات” و”الأمن والحرية لجميع النساء”.

وشددت مؤسسة “مجموعة الأخوات السرية”، جاكي لاف، على أن الناشطات خرجن إلى الشارع بهدف تشجيع الحكومة على تلبية طلب لجوء السعودية الفارة التي سبق أن منحتها الأمم المتحدة صفة اللاجئ، قائلة إن رهف قد تكون أيقونة للعالم كله لأنه “لا يمكن اضطهاد المرأة، ويتعين على النساء الفرار من الدول التي يتعرضن فيها للقمع”.

وتابعت الناشطة، أنها وزميلاتها قررن التظاهر عاريات، للتشديد على حق المرأة في التعبير عن نفسها بشكل حر وآمن، مؤكدة أنهم جمعن التبرعات لصالح الشابة السعودية، وتم جمع نحو ثلاثة آلاف دولار ضمن إطارها حتى صباح اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، في وقت سابق، اليوم الخميس بعد وصولها بانكوك في زيارة كانت مقررة قبل أن تطلب رهف اللجوء: “بعد إحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتخذ أستراليا الخطوات التي يتعين أن نقوم بها فيما يتعلق بعملية التقييم، وبعد اكتمالها، سيصدر إعلان”، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

وأكدت الحكومة الأسترالية، أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة طلبت من أستراليا دراسة استقبال الشابة السعودية رهف القنون كلاجئة، بعد أن فرت إلى تايلاند خشية أن يقتلها أهلها.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأسترالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “أحالت المفوضية رهف محمد القنون إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة”، وذلك بعد أن أقرت المفوضية بتصنيفها كلاجئة، وذلك وفقا لـشبكة “9News” الأسترالية.