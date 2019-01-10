تشريعي الخرطوم يُجيز رد خطاب الوالي

أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته يوم الخميس برئاسة المهندس صديق الشيخ رئيس المجلس تقرير الرد على خطاب والي ولاية الخرطوم الذي قدمته أمام المجلس في فاتحة دورة انعقاده الثامنة د. نجاة كرداوي نائب رئيس المجلس. وأبان التقرير أن خطاب الوالي جاء شاملاً لقضايا الولاية فيما يتعلق بمعاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية لضمان الحياة الكريمة لهم موصياً بأهمية إصلاح الخدمة المدنية عبر تأهيل وتدريب العاملين وإعداد وصف وظيفي يعين الموظف على أداء مهامه وتحديد المسؤوليات والأدوار. كما أوصى التقرير بوضع خطة للمعالجة الجذرية لتراكم النفايات وتحسين بيئة المستشفيات والتوسع في خدمة التأمين الصحي وتوفير الكوادر المتخصصة والمعدات والمعامل. وفي إطار تحسين معاش الناس أوصى التقرير بحسب وكالة السودان للأنباء بضرورة قيام التعاونيات بكل المحليات وفي مواقع العمل ودعمها وإعادة هيكلة التعاون وتفعيل قانون حماية المستهلك والنهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني واستحداث وسائل تطوير غير تقليدية لتطوير قطاع الصادر والاعتماد على الطاقة البديلة في المشاريع الإنتاجية. ونسبة للدور الكبير الذي تلعبه الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية في إدارة التنوع ألأثني والعرقي أوصى التقرير بضرورة الاهتمام بالأنشطة الثقافية لتعزيز القيم الأصيلة وحماية المجتمع من الاستلاب الفكري والاهتمام بهيئة الخرطوم للصحافة والنشر ومد هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم بالأجهزة والمعدات اللازمة لمواكبة التطور في القنوات العالمية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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