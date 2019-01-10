زيادة في الفراخ وتراجع بيض المائدة بالخرطوم

تشهد أسعاراللحوم البيضاء بالخرطوم زيادة ملحوظة مقابل تراجع بيض المائدة هذه الأيام لارتفاع الأعلاف وإرجع بعض التجار الزيادة لارتفاع سعر الصرف.

وقال صاحب مجمع ناصر جمال للحوم البيضاء ببحري ناصر لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة كبيرة في الأسعار من الشركات، مبيناً أن سعر الشركة (100) جنيه للكيلو أما سعرالمستهلك (105) جنيهات للكيلو وأوضح أن هنالك زيادة في الأعلاف حيث قفز الطن إلى (18,5)ألف جنيه. ولفت إلى أن سعر كيلو المجازر(95) جنيهاً. وأشار إلى أن سعرالطن للكاش (6) آلاف جنيه ، وافاد ناصر أن زيادة التكلفة انعكست سلباً على الأسعار وتراجع الكميات الموزعة للتجار من الشركات أما نسبة البيع فتراجعت إلى (60%)، ولفت إلى أن هنالك تراجعاً في أسعار بيض المائدة وسعرالطبق (80) جنيهاً .

وأضاف صاحب المركز العام للدواجن بالخرطوم محمد عزالدين أمس أن هنالك زيادة في الأسعار منذ الأسبوع الماضي وتراجعاً كبيراً في القوى الشرائية بنسبة (50%) لانعدام الكاش، ولفت قائلاً:في وقت سابق كان الاعتماد الكلي على الكافتيريات في الشراء وحالياً تراجعت، مبيناً أن سعر الكيلو من شركة ميكو (100) جنيه أما للمستهلك (110) جنيهات ولفت إلى أنه في وقت سابق يباع قرابة (600) كيلو في اليوم وحالياً صارت هذه الكمية تمكث يومين بالمحل، وأوضح أن أسعار المجازر أقل من الشركات والمزارع وسعر الكيلو (95) جنيهاً.

واشار تاجر لحوم بيضاء ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس ، إلى أن زيادة الدولار انعكست على أسعار اللحوم البيضاء بالإضافه إلى الأعلاف، فيما قفز سعر الكيلو من الشركة إلى (100)جنيه بدلا عن (90) جنيهاً أما سعر المستهلك (110) جنيهات فيما تراجع سعر بيض المائدة إلى(80) جنيهاً بدلاًعن (100) جنيه، وأشار إلى أن زيادة الأسعارانعكست على ضعف القوى الشرائية.

صحيفة السوداني.

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