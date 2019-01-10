على استاد خليفة بن زايد يلتقي منتخبي سوريا والأردن ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019 ,والتي تقام في الإمارات يوم الخميس 10 كانون الثاني . البث المباشر لمباراة سوريا - الاردن.. مشاهدة مباراة Syria ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت سوريا ومصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية .

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة سوريا والأردن في بطولة كأس آسيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.