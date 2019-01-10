الخرطوم.. تراجع كبير على طلب الآيسكريم

تراجع كبير يشهده سوق الآيسكريم أو (الداردمة) مع دخول فصل الشتاء وإجازة طلاب المدرسة والجامعات، حيث كان الإقبال عليه كبيراً في الشهور الماضية إلا أنه بسبب “البرد” .

لم يعد هنالك شخص يهتم بتناوله سواء كان مصنوعاً في المنزل ويباع في الأسواق داخل حافظات المياه أو مصنعاً جاهزاً في محلات الآيسكريم الشهيرة، وفي ذات الوقت زاد اهتمام شريحة كبيرة من الناس على تناول الشوكلاتة الساخنة دون الإلتفات الى تلك المجمدة .

وأصبح هناك ركود واضح حيث قالت إحدى بائعات الآيسكريم تجلس دائماً أمام نفق جامعة الخرطوم وزبونة لعدد كبير من الطلاب والمارة من أمام الشارع أن فصل الشتاء البيع يأتي بالخسارة ولعدم وجود الزبائن أصبحت أبيع “حبة الداردمة” بثلاثة جنيهات بدلاً من خمسة جنيهات .

وأضافت قائلة “الشغل بقى مابغطي معاي”، لأن الطلبة في إجازة ومن جهة أخرى فإن أسعار الآيسكريم في المحلات الكبيرة ظلت في إرتفاع رغم برودة الجو، إذ وصل سعر الكوب وبحسب صحيفة مصادر، 25 جنيهاً بينما الكبير 45 جنيهاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)