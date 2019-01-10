شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: صحيفة الصدى : “كاس” توافق على طلب المريخ وتمهله حتى 23 يناير للسداد تحرك المريخ مريخي كبير على مستوى الأقطاب ورجال المال والأعمال لجمع المبلغ وتحويله إلى سويسرا المريخ يستعد بقوة لحي الوادي .. الغربال يشغل المران بثنائية رائعة .. والإصابة تحرم التش من المشاركة. صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة : فتح ملف جولة الذهاب الأفريقيه “الهلال” يعلن الجاهزيه لفاصلة الكونفدراليه

الزعفورى” يدرس منافسه بالفيديو..يرسم استراتيجية الانتصار ويجهز الثنائي للنزال

الازرق” يحقق مع الثعلب اليوم..يستقبل موكورا فجر الغد ..وعودة قويه لابوعاقله

المريخ “يختتم مناوراته لعبور الوادى..ومجلسه يناقش العروض الاحترافيه وود الشيخ يشترط العودة

النيجيرى” امانويل والشغيل امام الرواندى

الهلال “ينجز مناورة ساخنه تأهبا لمواجهة منافسه موكورا الرواندى ..الانصار يدعمون الابطال

رضا عبد الحميد مدربا عاما للخرطوم الوطنى

شركة بلوستار ترعي فريق ودهاشم سنار

الهلال يمنح هدافه الشاب راحه أربعه ايام..كجيك يخضع الثلاثي لتدريبات شاقه ..جماهير غفيره فى المناروة. صحيفة قوون : الهلال يتأهب للرواندي بالقوة والتحدي والإثارة الثعلب يمثل أمام دائرة الكرة نهاراً.. والأزرق يعسكر بالجوهرة مساءً موكورا يصل فجرالغد.. ومدربه يواصل تصريحاته الاستفزازية للفرقة الهلالية طيب الوصول الإماراتي يؤكد شفاء رياعى المريخ السوكرتا يقبض على الشرطة بدبايوا .. وتجمع أندية الخرطوم يختار هاشم خلف الله للرئاسة بالتصويت “السري”

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 10 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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