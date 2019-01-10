ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الخميس 10 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 10 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

أخبار اليوم:

البشير يطالب الشباب بتوحيد الضفوف والاستعداد لتسلم السلطة

السفير السعودي في القاهرة ينفي ٱدلائه بتصريحات حول الأوضاع في السودان

الدفاع يستغنى عن شهادة الامام الصادق المهدي في قضية زوجة مهدي الشريف

التعليم العالي ينفي صدور قرار باستئناف الدراسة بالجمعة

د.نافع: على المتظاهرين الاحتشاد في ذات المكان وبموافقة الحكومة

الوطن:

حشود مؤيدة للرئيس بالخرطوم وتظاهرات في أم درمان

البشير لـ “الشباب”: وحدوا صفكم عشان نسلمكم السلطة”

اتفاق سوداني روسي لتبادل دخول السفن الحربية

الأخبار:

البشير يحذّر المواطنون من مصير غامض حال انفلات الأوضاع بالبلاد

“الأخبار” تكشف أوضاعًا مأساوية لمتضرري حريق سوق أم درمان

مبارك الفاضل: الجيش له دور أصيل في الفترة الانتقالية

حاتم السر: لن تكون هناك صفوف في السودان إلا للصلاة

“حقوق الإنسان”: حرية الأديان حق يكفله القانون والدستور

فعالية تأييد لـ”البشير” تعطل جلسة البرلمان “3” ساعات

آخر لحظة:

البشير يبدي استعداداه لتسليم السلطة للشباب

الحكومة:” ماف صفوف بعد اليوم إلا في الصلاة”

إغلاق مواقع بيع مخفض مخالفة للأسعار

رئيس البرلمان لـ”إشراقة”: “خلي عندك أدب من الفوضى الانتي فيها دي”

برلماني: غياب النواب عن الجلسات لبحثهم عن دخل إضافي

الصيحة:

البشير: الطريق الأوحد لتسلّم مقاليد الحكم هو الانتخابات

الخارجية لـ”الترويكا”: لا نحتاج وصاية ومواعظ من سفارات

حاتم السر: لن تكون هناك صفوف في البلاد إلا للصلاة

وكيل وزارة التربية لـ”الصيحة”: تحوطات لمنع كشف امتحانات الشهادة الثانوية

اتفاق سوداني روسي لتبادل دخول السفن الحربية

الشرطة تفض مظاهرة تجدّدت في أم درمان

جدل بالبرلمان ورئيس المجلس يهدد بطرد إشراقة سيد محمود من الجلسة

التيار:

زيادة جديدة في رسوم أرضيات الموانئ بنسبة”130%”

الشرطة تفض مظاهرة في أم درمان

“التيار” ترصد أولى جلسات محكمة قتيل شارع النيل

اتحاد المخلصين: زيادة رسوم الأرضيات في الموانئ كارثية

الانتباهة:

تبسيط إجراءات دخول السفن الروسية الحربية في ميناء بورتسودان

الشعبي يدرس مقترحًا ببقاء الرئيس وتشكيل حكومة جديدة

مطالبة بالقصاص في قضية مجزرة السنادرة

إبراهيم منعم منصور: هنا ”..” اكتشفنا الظلط والبارات والداندرمة

الجريدة:

آلاف المعارضين يحتجون في أم درمان وحشود لمناصرة البشير بالخرطوم

نواب يتهمون رئيس البرلمان باستغلال أموال الدولة لصالح حزبه

نافع يدعو الحكومة للسماح للمعارضة بالاحتشاد في الساحة الخضراء

برلمانيون ينتقدون استخدام العنف في مواجهة المحتجين سلميًا

السوداني:

فوضى بسبب إشراقة ورئيس البرلمان يهدد بطردها

الشرطة تعلن عن”3″ حالات وفاة في احتجاجات أم درمان

بدء المرحلة الثانية لحملات تفتيش الشركات الحكومية

زيادة في رسوم جواز السفر ورخصة القيادة

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