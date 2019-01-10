احتجاجات السودان : الشرطة تكشف حصيلة وفيات مظاهرات أمدرمان

شهدت مدينة أم درمان الأربعاء أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الامنية بموجب القانون وتم تفريقها بإستخدام الغاز المسيل للدموع. وقال اللواء شرطة دكتور هاشم على عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة فى تصريح لـ (سونا) أن قوات الشرطة تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات وثلاث حالات وفاة جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة، موضحا أن الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث تترحم علي أرواح المتوفين وتتمني الشفاء العاجل للمصابين. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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