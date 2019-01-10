أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 10 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * البشير يحذر المواطنون من مصير غامض حال أنفلات الأوضاع بالبلاد * “الأخبار” تكشف أوضاعاً مأساوية لمتضرري حريق سوق أم درمان صحيفة مصادر * البشير: السودان لن ينهار * أتفاق بين الخرطوم وموسكو لتبادل دخول السفن الحربية صحيفة التيار * زيادة جديدة في رسوم أرضيات المؤاني بنسبة (130%) * البشير لـ(الشباب): (وحدوا صفوفكم عشان نسلمكم السلطة * الشرطة تفض تظاهرات في أم درمان * (التيار) ترصد أولى جلسات محكمة قتيل شارع النيل صحيفة السوداني * في خطاب أمام حشود جماهيرية الرئيس: من يعتقد أن السودان سيلحق بالدول التي إنهارت سينتظر طويلاً * فوضى بسبب إشراقة ورئيس البرلمان يهدد بطردها * الشرطة تعلن عن (3) حالات وفاة في احتجاجات أم درمان صحيفة المجهر * “البشير”: مستعدون نسلمكم السلطة عبر الصندوق.. أجهزوا وتوحدوا * السفير السعودي لدى مصر ينفي إجراء حديث صحفي حول الأوضاع في السودان صحيفة آخر لحظة * البشير يبدي أستعداده لتسليم السلطة للشباب * الحكومة: (مافي صفوف بعد اليوم إلا في الصلاة) * إغلاق مواقع بيع مخفض مخالفة للأسعار صحيفة الإنتباهة * البشير: جاهزون لتسليم السلطة للشباب * تبسيط إجراءات دخول السفن الروسية الحربية في ميناء بورتسودان * الشعبي يدرس مقترحاً ببقاء الرئيس وتشكيل حكومة جديدة صحيفة الدار * الدفاع يطلب استبدال الشاهد الصادق المهدي في قضية مقتل آمنة الشريف * وفاة شيخ الطريقة الزمية سيف الدين أبوالعزائم مصر ووصول جثمانه اليوم * توجيه تهمة القتل والاغتصاب للمتهم في قضية الطفل مهند * تاجر يخطر الشرطة بإرهابه بمسدسات وإغلاق فمه بشريط * مصرع ثلاثة أشخاص في حادث مروري بطريق الفاو – الخرطوم * اليوم لطلاب الشهادتين .. امتحان الرياضيات للأساس وامتحان رياضيات أساسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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