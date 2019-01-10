عاودت اسعار العملات الأجنبي الصعود مجددا صباح اليوم الخميس بعد يوم ساخن شهدته العاصمة الخرطوم اثر مسيرتين احدهما في الساحة الخضراء بحضور الرئيس عمر البشير وأخرى كانت بأمدرمان ضد الحكومة وأدت الى سقوط ضحايا من المحتجين وهذه الأحداث أوقفت تداولات السوق الموازي امس الاربعاء وفق مصادر موقع اخبار السودان.
حيث افتتحت التعاملات الصباحية في ختام الاسبوع الحالي بارتفاع سعر الدولار الامريكي في التعاملات النقدية الى 59 جنيها كأعلى سعر صرف وبلغ ادنى سعر صرف 57.50جنيها وارتفع في التعاملات البنكية الى مبلغ 70جنيها وفق بيانات موقع اخبار السودان .
كما صعد الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء صباح اليوم الخميس الى 15جنيها نقدا مقابل 17جنيها شيكات .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 10\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|59.00 جنيه
|الريال السعودي
|15.00جنيها
|الدرهم الاماراتي
|18.20جنيها
|اليورو
|64.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|71.60جنيه
|الجنية المصري
|3.14 جنيه
|الريال القطري
|15.25 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الخميس 10\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|70
|الريال السعودي
|18.00
|الدرهم الاماراتي
|20
|اليورو
|73
|الجنيه الاسترليني
|78
كانت هذه تفاصيل خبر بالارقام سعر الدولار يقفز مجددا بصحبة اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 10 يناير 2019م مقابل الجنيه السوداني في السودان بتداولات السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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