بالارقام سعر الدولار يقفز مجددا بصحبة اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 10 يناير 2019م مقابل الجنيه السوداني في السودان بتداولات السوق السوداء

عاودت اسعار العملات الأجنبي الصعود مجددا صباح اليوم الخميس بعد يوم ساخن شهدته العاصمة الخرطوم اثر مسيرتين احدهما في الساحة الخضراء بحضور الرئيس عمر البشير وأخرى كانت بأمدرمان ضد الحكومة وأدت الى سقوط ضحايا من المحتجين وهذه الأحداث أوقفت تداولات السوق الموازي امس الاربعاء وفق مصادر موقع اخبار السودان.

حيث افتتحت التعاملات الصباحية في ختام الاسبوع الحالي بارتفاع سعر الدولار الامريكي في التعاملات النقدية الى 59 جنيها كأعلى سعر صرف وبلغ ادنى سعر صرف 57.50جنيها وارتفع في التعاملات البنكية الى مبلغ 70جنيها وفق بيانات موقع اخبار السودان .

كما صعد الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء صباح اليوم الخميس الى 15جنيها نقدا مقابل 17جنيها شيكات .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 10\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 59.00 جنيه الريال السعودي 15.00جنيها الدرهم الاماراتي 18.20جنيها اليورو 64.00 جنيه الجنيه الاسترليني 71.60جنيه الجنية المصري 3.14 جنيه الريال القطري 15.25 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الخميس 10\1\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير