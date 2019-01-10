عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 10 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح

اخبار السودان ينشر أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم الخميس 10 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم , يمكنك زيارة كل خبر ومعرفة تفاصيله بالنقر على العنوان \

عناوين سياسية :

الخارجية السودانية ترفض وتستنكر تهديدات دول “الترويكا”

البشير امام حشد الخرطوم : يريدون تركيع السودان بقليل من القمح والدولارات .. يوافق على تسليم السلطة للشباب بشرط

تجمع المهنيين السودانيين يوجه نداءًا عاجلًا قبل قليل .. ماذا يحدث في مستشفى السلاح الطبي ؟

الصادق المهدي : لا جدوى من الاحتجاجات الحالية

سفير السعودية بالقاهرة يكشف حقيقة تصريحاته بشأن احتجاجات السودان

ورد الان : بيان عاجل من تجمع المهنيين السودانيين قبل قليل حول احتجاجات الخرطوم

اشتباكات بالمدافع الثقيلة بين جوبا وحركة سيريلو بالإستوائية

الخرطوم ترفض بيان الترويكا “المتحامل” حول التظاهرات

البرلمان يعتمد ترشيحات الرئاسة لعضوية مفوضية الانتخابات

سفير السعودية بالقاهرة يخرج عن صمته وينفي إدلاءه بتصريح حول السودان.. شاهد ماذا قال ؟

علي عثمان: الرئيس لن يتنحى.. والداعين لتدخل الجيش (عاجزين)

البشير: (كان دقت المزيكا كل فأر بخش جحرو)

أمام الغاز والرصاص.. أم درمان تصرخ اليوم: “ما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف”

ملخص تصريحات علي عثمان المثيرة حول قضايا الساعة والساحة في السودان

السودان: آلاف المتظاهرين بأمدرمان يطالبون بإسقاط النظام

وزارة الداخلية تتعهد بمنح مواطني أبيي رقماً وطنياً وبطاقة قومية

الخرطوم اليوم : الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في أم درمان

أمدرمان تسيّر مواكب ضخمة قوامها عشرات الالاف مطالبة برحيل النظام .. كتائب النظام التي صرح بها علي عثمان تطلق الرصاص الحي وتصيب عددا من المتظاهرين أربعة منهم في حالة خطرة

نائب الرئيس السوداني يؤكد الاهتمام بقضية منطقة أبيي

الرئيس البشير: من يعتقد أن السودان سيلحق بالدول المنهارة سينتظر طويلًا

قائد عسكري روسي يكشف حقيقة بناء قاعدة بحرية روسية بالخرطوم .. شاهد ماذا قال ؟

بين مسيرة (الوطني) و(تجمع المهنيين) التجمعات الجماهيرية… أحاديث (الشرعنة) و(الدسترة)

اعتذر للشعب عن شح الأوراق المالية علي عثمان: دعوة المعارضة للجيش لاستلام السلطة “إفلاس فكري”

“حقوق الإنسان”: حرية الأديان حق يكفله القانون والدستور

وسط “تصفيق” النواب وتكبير إبراهيم أحمد عمر البرلمان يُجيز قانون حماية المستهلك بعد ثلاث سنوات من إيداعه

جدد الدعوة لحاملي السلاح للعودة إلى البلاد وتحكيم صوت العقل البشير يتعهد بمواصلة بناء قوات مسلحة تردع كل من يفكر بالاعتداء على السودان

منع طلاب الأساس والثانوي من المشاركة (التربية): ما رشح عن مشاركة الطلاب في مسيرة “الوطني” شائعات

رئيس البرلمان لإشراقة سيد محمود: “خلي عندك أدب.. يمكنني اخراجك من الجلسة”

الكباشي: الحوار هو السبيل لمعالجة مشكلات البلاد

القيادات السياسية: الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لمعالجة مشكلات البلاد

والي الخرطوم: نبذل جهودا لتحسين معاش الناس

البشير: الحوار هو المخرج لحل قضايا البلاد

السودان: احتجاجات جديدة في أم درمان والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

مؤتمر البجا: كل اهل السودان ارتضوا الحوار كمخرج لأزمات البلاد

التجاني السيسي: لابد من إتباع منهج الحوار في كل القضايا

اتفاق سوداني روسي لتبادل دخول السفن الحربية

السفير فتح الرحمن محمد: قطر جمعت الفرقاء السودانيين.. والدول الصديقة تظهر وقت الشدة

البشير من الساحة الخضراء: من يريد السلطة عليه الاحتكام للشعب السوداني والاستعداد لانتخابات 2020م

البشير يحدد طريقا واحد لمن يريد السلطة ويكشف عن «مؤامرة»

لجنة “حشد الساحة الخضراء”: المشاركون فاقوا المليون شخصاً

حقيقة انسحاب الرئيس البشير من الانتخابات الرئاسية القادمة في السودان

البشير: جهات أجنبية تتآمر على السودان وتسعى لتركيعه

مستشار الرئيس التركي يكتب : هل تأتي احتجاجات السودان بالربيع ؟

تظاهرات تجوب شوارع أم درمان تلبيةً لدعوة “المهنيين”

اللجنة التنسيقية: حشد الساحة الخضراء فاق المليون

الوطني يكافئ الشعبي ب21مقعد في المجالس المحلية

البشير : السودان لن ينهار وجاهزون لتسليم السلطة للشباب – فيديو الخطاب

الخرطوم الان : شاهد بالصور انطلاق موكب الشهداء في امدرمان صوب البرلمان

الرئيس البشير: قالوا لنا “شغلتين ثلاثة لو عملتوهم راح تفرج عليكم لكن إحنا عندنا مبادئ”

مباشر | خطاب للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم بمسيرة أمان وسلام السودان

عاجل : بالفيديو في خطابه بالساحة الخضراء .. الرئيس البشير يعلن تسليمه الرئاسة للشباب

فعالية تأييد لـ”البشير” تعطل جلسة البرلمان “3” ساعات

بالفيديو : الرئيس البشير يعلن موافقته التنازل عن الحكم للجيش ومصدر بالحزب الحاكم يتحدث عن حقيقة سحبه لترشيحه من الانتخابات الرئاسية القادمة في السودان

الحزب الحاكم يستبعد سحب ترشح البشير في انتخابات الرئاسة 2020

البشير: احتشاد الساحة الخضراء دليل على أن السودان لن ينهار

الوطني: الحكومة ماضية والدولة باقية ولا بد من الحفاظ على ممتلكاتها

البشير: يتأمرون من أجل إذلال وتركيع السودان

البشير لـ “الشباب”: وحدوا صفكم عشان نسلمكم السلطة

124 قتيلاً وجريحاً في أحداث سرقة ماشية بالجنوب

جريدة قطرية / تحريك الشارع المضاد في السودان: اللعب بالنار

السر: لن تكون هناك صفوف في السودان إلا للصلاة

الإمام الصادق ينفي تقليله من الاحتجاجات ويؤكد أنها مشروعة ومجدية

ضياء الدين بلال : (تسقط وتقعد) بس!

عاجل : صدور قرار رئاسي لتسهيل دخول السفن الحربية الروسية لموانئ السودان

احتجاجات السودان : الخرطوم على موعد مع مظاهرات مؤيدة ومعارضة للبشير

معالجة حكومية رباعية لتهدئة الاحتجاجات في السودان أبرزها تنظيم حشد جماهيري مؤيد للبشير والحكومة

نواب يعترضون على المرشحين لأعضاء المفوضية القومية للانتخابات

قرفة يدعو أثرياء الوطني ونسوته بالتبرع بالعمارات والذهب لحل الأزمة

الصادق المهدي: الاحتجاج الشعبي يتطلب هندسة مجدية لتحقيق التغيير

علي عثمان يصرح: للنظام كتائب تدافع عنه والبشير ”رمانة ميزان البلاد”

جنوب السودان: جوبا تمنع وسائل الإعلام من تغطية احتجاجات الخرطوم

حزب الاصلاح الان يعلق على مسيرة تأييد البشير ويحذر المؤتمر الوطني من كارثة حال فشلها

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تعلق على إحتجاجات السودان وتطالب السلطات بأمر هام

محمد وداعة يكتب بلال.. ويل للمطففين !

المؤتمر الوطني يعترف بحق التظاهر ويعلق بشأن مسيرة تأييد البشير – تفاصيل

ناهد قرناص تكتب عجائب السودان السبعة

ولاية الخرطوم تعلن وصول بصات من السعودية والصين وقطر منتصف يناير

الوطني: التغيير عبر صناديق الانتخابات وليس التخريب

كتلة التغيير بالبرلمان تعلن استعدادها لاستقبال موكب المهنيين

رئيس هيئة الأركان : الجيش ملتزم بحراسة أمن الوطن

الخرطوم اليوم على موعد ساخن مسيرتان مع وضد البشير لأول مرة منذ اندلاع احتجاجات السودان

البرلمان يجيز قانون حماية المستهلك بعد ثلاث سنوات من إيداعه

شاهد بالفيديو : الرئيس البشير يتحدث عن المحتجين ويقسم قائلا “أقسم بالله العظيم لو دقت المزيكا كلو فأر يدخل جحر”

“البشير”: ليست هنالك مشكلة في تسليم السلطة للجيش (وكان دقت المزيكا تاني كل فار يخش جحرو)

وفد قوى الوفاق الوطني يطمئن على ترتيبات مسيرة سلام السودان اليوم

برلمانيون يرفضون مرشحي مفوضية الانتخابات لانتمائهم السياسي

بالفيديو : الرئيس البشير يوافق على تسليم السلطة للجيش السوداني

مصدر في الحزب الحاكم يتحدث عن سحب ترشح البشير من الانتخابات الرئاسية القادمة في السودان

تجمع سوداني في الخليج يطالب البشير بالتنحي وتحقيق إرادة الجماهير

الرئيس البشير يدعو حاملي السلاح للعودة إلى البلاد قائلا “تعالوا البلد بشيلنا وبشيلكم “

قيادي بارز في الحزب الحاكم : لا يمكن فصل الدين عن السياسة في السودان

والي نهر النيل يكشف سر زيارة البشير شرق عطبرة

برلماني يطالب وزير الداخلية بتقديم استقالته

المظاهرات تتواصل لليوم 21 .. مسيرة القضارف تطالب بتنحي الحكومة والرئيس .. البشير يتحاشى دخول مدينة عطبرة .. عبري تخرج في مسيرة هادرة

الحكومة السودانية تعلنها صراحة لا حوار مع المتظاهرين

طه: نظام الإنقاذ له كتائب ومجموعات على استعداد للتضحية بالروح

آلاف المتظاهرين يصلون أمام مقر مجلس تشريعي القضارف ويهتفون.. “تسقط بس”

علي عثمان محمد طه: البشير أفضل رئيس واستهدافه لأنه شجرة مثمرة

آلاف المواطنين يخرجون في تظاهرة بمدينة القضارف ويسلمون المجلس التشريعي مذكرة تطالب برحيل النظام

شاهد : الترابي يكشف قبل وفاته اسباب استحالة حدوث انقلاب عسكري ضد النظام الحالي في السودان

السودان يصدر وثيقة لتأمين الممتلكات بعد {احتجاجات الخبز}

مُفكّر سوداني مقرّب من “أردوغان” يفجّر مفاجأة عن الجهة التي تقف خلف احتجاجات السودان

حزب المؤتمر السوداني: من يصف شعبه بالفئران سيرى مواجهته الشاملة في الأيام القادمة

طه: للنظام كتائب تدافع عنه حتى إن اقتضى الأمر التضحية بالروح والبشير “رُمانة” البلاد

دول الترويكا وكندا تعلق على الاحتجاجات المستمرة في السودان

البشير يتعهد بمواصلة بناء الجيش السوداني

مظاهرات الوفاء للشهداء بالقضارف تصل للمجلس التشريعي لمطالبة البشير بالتنحي (شاهد)

عناوين إقتصادية :

صحيفة قطرية : عودة شائعات الودائع المليارية تزامناً مع الاحتجاجات في السودان

14 جنيه الفرق حال بيع الدولار بالشيكات والتحويلات الفورية مقارنة بسعر الكاش

معتز يؤكدحرص الدولة على توسيع دائرة الإنتاج

حاتم: قادرون على تجاوز التحديات الاقتصادية

6 دول تتصدر معاناة ارتفاع معدلات التضخم في العالم أبرزها السودان

وصول أكبر فوج سياحي صيني للسودان

دول قامت بحذف أصفار من عملتها المحلية منها السودان وتركيا وايران .. شاهد ماذا يعني ذلك ؟

ولاية سنار تطرح (20) مشروعاً زراعياً جديداً للإستثمار

ولاية الجزيرة: زيادة مساحات القطن بنسبة 100% الموسم المقبل

صناعة الدواء.. معادلات الوفرة وضبط الأسعار

تصنيع خطوط نقل الكهرباء بالداخل .. تقليل فاتورة الإستيراد

جريدة لندنية تتحدث عن حقيقة الودائع المليارية المنتظرة لإنعاش خزينة السودان

ترقبا لما اعلنه معتز موسى .. الدولار .. (الضل النقص ما زاد)

اتجاه لتفعيل اتفاق سوداني- خليجي.. ومنحة مليارية صينية للخرطوم

عناوين قضايا واحداث :

تطوارت جديدة في قضية مقتل زوجة مهدي شريف.. الدفاع يستغني عن شهادة الصادق المهدي لهذا (…) السبب

قضية تهريب الذهب لتشاد.. وقائع إنكار

نيابة الصحافة تقيد اول بلاغ فى العام ضد قناة العربية

بعد اعتقال ثلاثة منهم حملة القطط السمان.. هل عادت من جديد؟

المحكمة تستجوب ثلاثة مُتّهمين بتهريب الذهب

للمرة السادسة.. غياب النيابة والمُتحرِّي والشاكي مُحاكمة طلاب بتصنيع مُتفجِّرات رقمية

أمر بالقبض على متحرٍ في قضية خيانة أمانة

متهمون ينكرون تهريبهم أكثر من (66) كيلو ذهب خارج البلاد

طلب بشطب الاتهام في مواجهة (9) متهمين بتفجير شقة “أركويت”

إرجاء محاكمة نظامي متهم بقتل صاحب (بلي استيشن)

قيادة الشرطة تقف على الأوضاع الأمنية والجنائية

مواطن يضرب جارته بسبب بكاء طفلها والمحكمة تعاقبه بالسجن

الهلع يصيب المغتربين السودانيين..شاهد أفضل الحلول التي قدمت للطالبة السودانية التي ضبطت أمها تخون والدها “المهاجر” مع احد أقاربها

طالب مسلح يقتحم منزل بولاية وسط دارفور ويقتل صاحبته بالرصاص الحي

شاهد : ناشطة سودانية مشهورة تتلقى غضب جماهيري بعد اعلانها حبها للبشير وتطالب الأمهات منع أبنائهن الشباب من الخروج للتظاهرات

تفاصيل صادمة ..سيدة تتهم معاقاً بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ (7300) ريال من منزلها

تطورات جديدة .. أحد ضحايا المتهمة بالاحتيال على المستثمر السعودي يكشف تفاصيل الاحتيال عليه



كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 10 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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